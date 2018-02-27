Самопровозглашенного "отца" биткоина обвинили в мошенничестве на $5 миллиардов

Крейга Райта обвиняют в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, которые добыл его коллега Дэйв Клейман, умерший в 2013 году.

Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в мошенничестве на более чем 5 миллиардов долларов в криптовалюты.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Райта обвиняют в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дейвом Клейманом, умершим в 2013 году.

Отмечается, что на Райта подал в суд брат Клеймана.

Он утверждает, что их семья имеет права на владение более чем 1 миллионом биткойнов, которые намайнив умерший Клейман, и технологиями блокчейна, которые он разработал. По их оценкам это активы на 5 миллиардов долларов.

По словам адвоката Клейманов, Крейг подделал контракты по передаче активов умершего Дейва Клеймана компаниям и структурам Крейга.

"Крейг заключил их задним числом и подделал подпись Дэйва", - отметил адвокат.

По словам Райта, он был одним из создателей биткоина, которые действовали под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

Райт и Клейман основали компанию W & K Info Defense Research LLC, которая работала в сфере кибербезопасности в 2011 году. Вместе они работали над созданием біткоїна и занимались майнінгом криптовалюти. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 миллиона биткойнов, из которых 300 тысяч биткоинов принадлежали Райту, а 700 - Клейману.