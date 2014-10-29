ВТБ в суде Евросоюза оспаривает санкции

Исковое заявление было зарегистрировано 24 октября, сообщает РИА Новости.

В записи значится, что истец оспаривает решение Совета ЕС о введении санкций. Документация по иску подана на английском языке. Другие подробности суд пока не приводит.

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С 1 августа секторальные санкции ЕС, запрещающие доступ к европейским рынкам капитала, действуют против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Кроме того, санкции по отношению к ряду российских банков, в том числе ВТБ, ввели США.

Также сообщалось, что ВТБ может сократить часть своего персонала в Европе из-за санкций, ограничивших доступ банка к рынкам капитала.