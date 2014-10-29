Потери российских банков в Украине оценили в $25 млрд

Потери от реализации прямых и косвенных рисков российских банков в Украине могут составить до 25 млрд долларов, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на банковском рынке.

Как сообщает издание, эти оценки приводились на закрытом совещании, прошедшем в минувший понедельник у премьер-министра Дмитрия Медведева с участием представителей крупнейших банков.

По словам одного из собеседников, глобальная "цена вопроса", прозвучавшая на совещании,— 25 млрд долларов. Впрочем, говорит другой собеседник издания, в ходе обсуждения отмечалось, что это максимально осторожная, или консервативная оценка рисков российских банков в Украине.

"Реалистичная же оценка составляет половину от этой суммы",— уточнил он. Таким образом, речь может идти о 12,5 млрд долларов.

"Это потери по всем российским банкам: тем, кто кредитовал российские компании, бизнес которых связан с Украиной, выдавал кредиты украинским заемщикам со своего баланса или с баланса своих украинских "дочек",— указывают источники "Коммерсанта".

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