Госдолг Украины сократился до $76,1 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 0,5% - до 2,1 триллиона гривень.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,3% - до 76,11 миллиарда долларов США по состоянию на 31 января.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период сократилась на 0,5% - до 2,132 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.