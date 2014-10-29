Украина, поднявшись на 16 позиций, вошла в ТОП-100 рейтинга Doing Business

Как отмечается в пресс-релизе к рейтингу, улучшению позиций нашей страны способствовали введение электронного декларирования налогов, включая декларирование единого социального взноса.

В рейтинге за прошлый год Украина заняла 112-е место. Тогда она улучшила свои позиции на 25 пунктов. При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты банка называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В марте текущего года правительство Арсения Яценюка заявило о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.