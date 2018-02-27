Минфин утвердил 72% паспортов бюджетных программ на этот год

При возникновении проблем с финансированием в министерстве рекомендовали обращаться к соответствующему распорядителю бюджетных средств.

Министерство финансов Украины по состоянию на 23 февраля утвердило 72%, или 348 паспортов, бюджетных программ из 481, требующего утверждения в 2018 году.

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Как сообщается на сайте Минфина, главные распорядители должны были представить проекты паспортов на утверждение до 30 января включительно, однако вовремя поступили только 222 проекта, или 46% их общего количества.

Минфин напомнил, что распорядители бюджетных средств, не предоставившие бюджетные паспорта в надлежащем виде в срок, не получат финансирование в соответствии с законом.

"В случае возникновения проблем с финансированием, просьба обращаться к соответствующему распорядителю средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде", - предупредили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов 15 февраля заявило о приостановке финансирования бюджетных программ с неутвержденными паспортами. По информации Минфина, на 14 февраля из 481 паспорта, требующего утверждения в этом году, в министерство поступили 395 (82%), 240 из которых (50%) - утверждены.

Госбюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря, подписанный президентом Петром Порошенко и обнародованный 30 декабря 2017 года, предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита госбюджета на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.