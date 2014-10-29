"Роснефть" готовится к войне с Западом - предложила Путину пакет мер в ответ на санкции

"Роснефть" предложила президенту РФ Владимиру Путину комплекс мер по поддержке экономики в условиях кризиса и санкций, пишет "Коммерсант".

Список обширен - от ограничения захоронений ядерных отходов до фактической экспроприации иностранного оборудования. Часть мер выглядит откровенным выпадом даже не против Запада, а против "Газпрома", позиции которого на рынке газа пытается оспаривать "Роснефть". В основном же компания требует беспрецедентных льгот для отрасли и самой себя. Источники "Ъ" считают ее желания объяснимыми, но труднореализуемыми.

Перечень предлагаемых "Роснефтью" мер поражает воображение, говорят источники "Ъ". В него входят ограничение международной кооперации в использовании российских модулей МКС, запрет на захоронение ядерных отходов из стран ЕС и США и возможный арест имущества этих стран и их граждан на территории РФ в качестве обеспечительной меры по неисполненным контрактам, введение требования к компаниями нефтегазового сектора осуществлять выплаты по долгам перед европейскими и американскими банками исключительно на основании отдельного решения Банка России. Особняком стоит идея о введении моратория на вывоз уже поставленного в Россию нефтегазового оборудования, в отношении которого введен запрет к использованию в проектах в РФ, независимо от режима его ввоза, то есть, по сути, экспроприация техники у западных сервисных и нефтегазовых компаний, добавил один из собеседников "Ъ".

Читайте такжеMorgan Stanley: кризис в Украине слишком дорого обойдется РоссииБольше всего от возможной реализации таких мер могут пострадать европейцы: "Роснефть", в частности, предлагает рассмотреть введение 100-процентной предоплаты поставок газа в ЕС. "Это требование приведет к улучшению экономики "Газпрома" и ухудшению положения европейских покупателей газа, поскольку потребует привлечения больших объемов оборотных средств", - комментирует документ один из чиновников. Менее однозначно оценивается идея о заморозке проекта газопровода South Stream. Еврокомиссия не раз сама пыталась остановить его, но в "Роснефти" уверены, что в результате проблемы возникнут у ЕС, а не у России.

В качестве альтернативы "Роснефть" предлагает сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), стимулируя экспорт туда введением льготных ставок таможенных пошлин на газ в размере 10% (сейчас 30%), а также предоставить доступ к трубе независимым производителям газа из Восточной Сибири и с Дальнего Востока.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как долго экономика России сможет выдержать санкции ЗападаСреди предложений "Роснефти" многое откровенно направлено не только против ЕС и США, но и против "Газпрома", отмечает один из собеседников "Ъ". В самом "Газпроме" это не комментируют.

В основном же, несмотря на формальную глобальность документа, речь идет о прямом облегчении жизни "Роснефти", добавляет другой чиновник.

Целый блок предложений касается финансовой господдержки компаний, оказавшихся в санкционном списке. Источник — резервы ЦБ и средства суверенных фондов, которые можно выдавать через облигационные займы.

Один из источников "Ъ" называет документ попыткой "хоть как-нибудь ответить на агрессивные меры против российского бизнеса". По неофициальной информации, аналогичные предложения готовил и "Газпром", но об их содержании собеседникам "Ъ" ничего не известно.