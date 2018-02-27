Госбюджет в январе вышел в "плюс" почти на 8 миллиардов гривень

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 20,5 миллиарда гривень.

Государственный бюджет Украины за январь 2018 года выполнен с профицитом на уровне 7,871 миллиарда гривень, что вдвое меньше показателя за январь 2017 года на уровне 15,754 миллиарда гривень.

Читайте такжеГосдолг Украины сократился до $76,1 миллиарда

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом на уровне 20,515 миллиарда гривень, что на 18% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 25,018 миллиарда гривень.

Также сообщается, что профицит местных бюджетов за январь составил 12,644 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагал доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы – 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.