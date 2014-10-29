Fitch понизило рейтинги трех крупных российских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента трех российских банков: ХКФ Банка, "Русского стандарта" и "Восточного экспресса", передает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинг ХКФ Банка был понижен до "BB-" c "BB", рейтинги банков "Русский стандарт" и "Восточный экспресс" — до "B" с "B+". Прогнозы по всем рейтингам негативные.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков РоссииFitch указывает, что рейтинговое действие отражает негативные финансовые результаты банков, а также давление на уровень капитала кредитных организаций. "Негативный прогноз отражает возможное сохранение качества активов и показателей деятельности на низком уровне, учитывая спад в российской экономике", — добавляется в релизе.

Одновременно агентство подтвердило долгосрочные рейтинги трех других российских кредитных организаций: ОТП Банка (на уровне "BB"), а также ТКС Банка и Совкомбанка (оба на уровне "B+"). Прогноз по рейтингам этих банков — стабильный.