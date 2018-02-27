Гонтарева заявила, что снова готова отчитаться перед Радой

Рассмотрение парламентом вопроса об увольнении Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначении вместо нее Смолия ожидается 1 марта.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в очередной раз подтвердила готовность отчитаться перед Верховной Радой.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя ожидаемое рассмотрение парламентом вопроса об увольнении Гонтаревой и назначении на пост главы НБУ Якова Смолия в четверг, 1 марта.

"Глава Национального банка Валерия Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность отчитываться перед украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

18 января Порошенко подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении нового главы НБУ в четверг, 1 марта.