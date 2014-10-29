Российский рубль продолжает падать

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос на 17 копеек и составил 42,64 рубля, сообщает ТАСС.

Банк России 28 октября сдвинул вверх на 40 копеек границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из $0,55 и €0,45 евро), следует из материалов регулятора.

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 38,8-47,8 рубля.

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Банк России использует бивалютную корзину, чтобы сгладить последствия резких колебаний валютных курсов. Когда объем накопленных интервенций ЦБ на одной из границ коридора достигает $350 млн, границы коридора автоматически сдвигаются на 5 копеек.

Валютные интервенции Банка России 27 октября составили 104,9 млрд руб. (около $2,5 млрд).