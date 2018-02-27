Почем валюта: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 28 февраля: 100 USD – 2694,8185 гривни; 100 EUR – 3314,8962 гривни; 10 RUR - 4,8406 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2694,8185 (27 февраля – 2700,6610)

100 EUR – 3314,8962 (27 февраля – 3327,2144)

10 RUR – 4,8406 (27 февраля – 4,8294)

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Как сообщал УНИАН, 27 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,89/26,92 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 9 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,00/33,03 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9482 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 329,24 миллиона долларов.