Беларусь в рейтинге Doing Business поднялась на 57-ю позицию

Беларусь улучшила показатели по индикаторам рейтинга Всемирного банка Doing Business - заняла 57-ю позицию среди 189 стран, передает БЕЛТА.

Наиболее высоко эксперты оценили то, что страна упростила процедуры налогообложения для компаний. Так, была внедрена электронная система деклараций и уплаты обязательных взносов по страхованию несчастных случаев на рабочем месте. Упростились требования к правилам подачи декларации по налогу на прибыль предприятий и НДС. Кроме того, у Беларуси очень хорошие показатели по регистрации собственности, по которому РБ находится на третьем месте в рейтинге, и обеспечению исполнения контрактов - 7 место.

Читайте такжеУкраина, поднявшись на 16 позиций, вошла в ТОП-100 рейтинга Doing BusinessКроме того, Беларусь, согласно отчету, повысила качество регулирования деятельности малых и средних предприятий в таких сферах, как получение разрешений на строительство, осуществление внешнеторговой деятельности.

Первое место в рейтинге Doing Business занимает Сингапур. За ним в списке 10 ведущих стран с самыми благоприятными нормативно-правовыми базами для предпринимательской деятельности следуют Новая Зеландия, Гонконг, Дания, Республика Корея, Норвегия, США, Великобритания, Финляндия, Австралия. Россия в рейтинге занимает 62-ю позицию, Казахстан - 77-ю.

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