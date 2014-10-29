Новый Кабмин обяжут до 15 декабря подготовить бюджет и план восстановления страны

Новый Кабинет министров Украины, который будет сформирован по результатам коалиционных переговоров новым составом Верховной Рады, должен до 15 декабря подготовить и утвердить план восстановления страны на 2015-2017 годы.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

«Кабинет министров Украины должен подготовить и утвердить до 15 декабря 2014 года план восстановления страны на 2015-2017 годы», - говорится в проекте.

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Также Кабинет министров Украины должен подать в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» до 15 декабря 2014 года, говорится в проекте коалиционного соглашения.

Согласно документу, бюджет должен учитывать необходимость реализации настоящего соглашения и отвечать программе Международного валютного фонда.

Соглашение предусматривает, что участники коалиции обеспечат принятие госбюджета на 2015 год не позднее 30 декабря этого года.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, правительство разрабатывает и подает на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год до 15 сентября, однако в настоящее время законопроект о госбюджете на 2015 год отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 97,9% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают партии «Народный фронт» - 22,17% голосов, «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».