У соучредителя Apple Возняка украли биткоины на сумму более $70 тысяч

06:05, 28 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеГрабители цифровой биржи Coincheck пытались продать добычу на шести криптобиржах"У меня мошенническим образом украли семь биткоинов. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карты был украденный, поэтому идентифицировать вора невозможно", - заявил Возняк, передает Business Insider.

"Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако, это не гарантия защиты от мошенничества", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.

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Теги: #Стив Возняк#Мошенничество с биткоинами