У соучредителя Apple Возняка украли биткоины на сумму более $70 тысяч

"Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако это не гарантия защиты от мошенничества", - отметил Возняк.

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него украли семь биткоинов на общую сумму 74 тыс. долларов. Также Возняк сказал, что продал большую часть своих оставшихся биткойнов.

Читайте такжеГрабители цифровой биржи Coincheck пытались продать добычу на шести криптобиржах"У меня мошенническим образом украли семь биткоинов. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Номер карты был украденный, поэтому идентифицировать вора невозможно", - заявил Возняк, передает Business Insider.

"Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако, это не гарантия защиты от мошенничества", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре минувшего года в Киеве похитители аналитика криптобиржи получили $1 миллион в биткоинах.