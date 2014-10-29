Коалиция в новоизбранной Раде может снизить расходы госбюджета на 25%

Новая парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, намерена снизить расходы государственного бюджета на 25% и ввести мораторий на принятие расходов бюджета, не сбалансированных доходами, в рамках реформы публичных финансов.

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Снизить расходы бюджета предлагается за счет снижения не характерных для госбюджета расходов, сокращения количества органов власти и численности госслужащих.

Также в рамках реформы публичных финансов предлагается определить четкие бюджетные правила относительно исключительных случаев внесения изменений в бюджет в течение года с 2016 года и внедрить методологию ESA95 в публичные финансы.

Помимо этого, соглашение предполагает расширение полномочий Счетной палаты по контролю за поступлениями и расходами госбюджета и местных бюджетов, а также законодательное урегулирование вопросов проведения аудита местных бюджетов.

Также предлагается внедрить среднесрочное бюджетное прогнозирование и создать систему по управлению рисками государственного долга с целью предотвращения пиковой нагрузки на госбюджет, а также развивать вторичный рынок гособлигаций.

Напомним, проект коалиционного соглашения политической партии «Блок Петра Порошенко»обязует Кабмин подать в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» до 15 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 97,9% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают партии «Народный фронт» - 22,17% голосов, «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».