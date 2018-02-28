Маски-шоу стоп: Кабмин создал комиссию по защите бизнеса от давления силовиков

Комиссия будет выносить рекомендации, обязательные к выполнению, относительно тех дел, в которых нарушаются интересы бизнеса.

Кабинет министров сегодня создал комиссию под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана, которая будет защищать бизнес от неправомерных проверок и давления со стороны силовиков.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Будет комиссия, которую я возглавлю, в которую войдут коллеги министры, и доминировать в этой комиссии будут бизнес ассоциации. И мы будем тут, в прямом эфире, рассматривать каждый такой случай. И я не буду выбирать слова, чтобы давать им оценку», - заявил премьер.

Как отметил, представляя постановление, министр юстиции Павел Петренко, комиссия создается во исполнение закона «маски-шоу стоп» и должна осуществлять эффективный мониторинг за деятельностью правоохранительных органов в вопросах, связанных с коммуникацией с бизнесом.

Министр сообщил, что комиссия будет выносить рекомендации, обязательные к выполнению, относительно тех дел, в которых нарушаются интересы бизнеса.

По его словам, комиссия будет делать также обобщающие рекомендации для системного ответа со стороны правительства.

«С сегодняшнего дня эта комиссия заработает, она будет проводить работу в публичном режиме», - сказал Петренко.

Как сообщил Гройсман, первое заседание такой комиссии по результатам первого квартала состоится в марте.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

По данным опроса Американской торговой палаты, около 90% компаний-членов палаты столкнулись с коррупцией в 2017 году, что отвечает показателю 2014 года.