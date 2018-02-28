Гройсман будет просить международных партнеров вводить санкции против украинских коррупционеров

По словам премьера, коррупционеры чувствуют безнаказанность, в связи с чем их будут «популяризировать».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обращаться к международным партнерам с просьбой вводить персональные санкции против украинских коррупционеров.

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Об этом премьер заявил на заседании правительства в среду.

«Кто-то насмотрелся фильмов и уже понимает, что все для него пройдет безнаказанно. Найдем и будем популяризировать. Я потом буду обращаться к мировой общественности, чтобы против этих лиц вводили персональные санкции, если эти люди нарушают закон и создают коррупцию в стране», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что надеется на принятие парламентом в первом чтении в четверг, 1 марта, законопроекта о создании независимого антикоррупционного суда, который призван завершить формирование эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Согласно опросу Американской торговой палаты, около 90% компаний-членов палаты столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, что отвечает показателю 2014 года. Борьба с коррупцией является ключевым требованием международных партнеров к украинским властям для продолжения финансовой и политической поддержки.