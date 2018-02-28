КСУ признал налогообложение пенсий неконституционным

Напомним, 15-процентное налогообложение пенсий отменили с октября 2017 года в рамках пенсионной реформы.

Конституционный суд Украины признал неконституционным налогообложение пенсий, которое предусмотрено в законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы», а также в статье 164 Налогового кодекса Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте суда со ссылкой на соответствующее решение.

Суд отметил, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

«Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица», - говорится в сообщении.

Конституционный суд Украины также констатировал, что после введения в законодательстве Украины с 1 июля 2014 года налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложение, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость.

В сообщении отмечается, что Конституционный суд решил признать не соответствующим Конституции Украины положения, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума.

Суд также признал неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются налогом в стране их выплаты.

Согласно сообщению, указанные положения теряют силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Также в рамках закона отменено 15-процентное налогообложение пенсий для 500 тыс. работающих пенсионеров. Закон вступил в силу 11 октября 2017 года.