Ситуация на валютном рынке: гривня "отвоевала" у доллара 10 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,79/26,82 грн/долл.

В среду, 28 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,79/26,82 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня выросла к доллару на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,73/32,76 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4780/0,4793 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8107 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 328 сделок на сумму 157,46 млн долл.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 28 февраля составляет 26,90 грн, евро - 33,20 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,80 грн, евро - за 33,00 грн за одну денежную единицу.

Во вторник, 27 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 27,00 грн, евро - 33,40 грн.