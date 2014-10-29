Крупнейший банк Германии в 3-м квартале получил €94 млн убытка

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank зафиксировал по итогам третьего квартала 2014 года чистый убыток в размере €94 млн против чистой прибыли в размере €41 млн годом ранее, следует из отчета компании, сообщают «Ведомости».

Уход в минус банк связывает с судебными издержками на 894 млн евро. Опрошенные MarketWatch аналитики ожидали чистую прибыль банка на уровне 92 млн евро.

Выручка Deutsche Bank за отчетный период выросла на 2% и составила 7,9 млрд евро.

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В июле-сентябре 2014 г. отчисления Deutsche Bank в резервы на возможные потери по ссудам составили 269 млн евро, что на 47% меньше, чем год назад.

Выручка подразделения, занимающегося корпоративными банковскими операциями и операциями с ценными бумагами, увеличилась в прошедшем квартале на 9% — до 3,1 млрд евро. Улучшение показателя обусловлено главным образом повышением выручки от операций с долговыми бумагами, составившим 15%, и обусловленным улучшением рыночных условий и ростом клиентской активности.

Подразделение по обслуживанию частных клиентов и бизнеса нарастило выручку на 3% до 2,4 млрд евро. Выручка подразделения по управлению активами состоятельных людей осталась стабильной на уровне 1,3 млрд евро.

Достаточность основного капитала (Tier 1) Deutsche Bank согласно правилам «Базеля III» на конец сентября составила 11,5%, не изменившись по сравнению с показателем на 30 июня.

Акции Deutsche Bank подешевели с начала года на 24% на фоне снижения индекса Stoxx Europe 600 Banks Index на 1,1%.