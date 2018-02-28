Правительство за год увеличило госзаимствования в 1,5 раза – почти до полтриллиона гривень

Государственный и гарантированный государством долг за 2017 год вырос на 7,5% в долларовом, или на 11% в гривневом, эквиваленте.

Правительство в 2017 году привлекло государственные заимствования на 478,7 млрд грн, что в 1,5 раза выше показателя за 2016 год на уровне 307,7 млрд грн.

Читайте такжеГосдолг Украины сократился до $76,1 миллиард

Как говорится в сообщении Министерства финансов в газете «Урядовый курьер», в 2017 году получено 103,4 млрд грн внешних заимствований в результате совместных проектов с международными финансовыми организациями, выпуска облигаций внешнего госзайма и кредитов.

Внутренние заимствования на 375,3 млрд грн получены в результате репрофайлинга ОВГЗ в собственности Национального банка, выпуска ОВГЗ для капитализации «ПриватБанка» (48,4 млрд грн), «Ощадбанка» (14,6 млрд грн) и «Укрэксимбанка» (7,7 млрд грн), а также ОВГЗ для финансирования госбюджета.

Также сообщается, что на погашение госдолга было направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.

Минфин напомнил, что дефицит госбюджета в 2017 году составил 47,9 млрд грн, что составило 58,2% годового планового показателя и на 22,4 млрд грн ниже дефицита за 2016 год.

16 марта Минфин планирует публичное представление отчета о выполнении госбюджета Украины за 2017 год, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте, что соответствует установленным пределам госбюджета Украины на 2017 год и, по оценкам экспертов, составляет около 75% ВВП.