Еврокомиссия утвердила новую программу финпомощи для Украины - Данилюк

Глава Минфина отметил, что это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности.

Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

"Приветствую решение об утверждении новой программы финансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, источник УНИАН в Европейской комиссии сообщил, что состоялось только обсуждение предложений о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи, формального утверждения пока нет

В 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 миллиарда евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 миллиарда евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.