НБУ предлагает продлить санкции в отношении "дочек" российских госбанков еще на год

Санкции в отношении "Сбербанка", "ВиЭс Банка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка" были введены в действие указом президента Украины 16 марта 2017 года сроком на 1 год.

Национальный банк Украины предлагает продлить введенные по решению Совета нацбезопасности и обороны санкции в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, срок которых истекает 16 марта 2018 года, еще на год.

Читайте такжеКабмин хочет расширить санкции против России

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Мы предлагаем продлить санкции еще на год", - сказала Рожкова.

По ее словам, объем привлеченных этими банками средств клиентов - юридических и физических лиц - остается значительным – на уровне 22 миллиарда гривень, хотя и сократился за год на 13 миллиардов гривень.

При этом, как отметила Рожкова, у этих банков нет рефинансирования НБУ и они не получали стабилизационных кредитов, так как накопили достаточно ликвидности, чтобы рассчитываться по своим обязательствам.

Также в прошлом году "Проминвестбанк", "Сбербанк" и "ВТБ Банк" увеличили капитал, напомнила замглавы НБУ.

Она подчеркнула, что позиция регулятора не изменилась, и эти банки могут уйти с украинского рынка либо путем продажи инвестору, либо постепенно свернув деятельность.

В то же время ужесточать санкции в отношении этих структур в НБУ считают нецелесообразным, чтобы не парализовать работу клиентов этих банков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания "Сбербанка России") завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского "ВиЭс Банка" группе "ТАС", принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.