НБУ предлагает продлить санкции в отношении "дочек" российских госбанков еще на год

15:40, 28 февраля 2018
Финансы
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фото НК

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Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"Мы предлагаем продлить санкции еще на год", - сказала Рожкова.

По ее словам, объем привлеченных этими банками средств клиентов - юридических и физических лиц - остается значительным – на уровне 22 миллиарда гривень, хотя и сократился за год на 13 миллиардов гривень.

При этом, как отметила Рожкова, у этих банков нет рефинансирования НБУ и они не получали стабилизационных кредитов, так как накопили достаточно ликвидности, чтобы рассчитываться по своим обязательствам.

Также в прошлом году "Проминвестбанк", "Сбербанк" и "ВТБ Банк" увеличили капитал, напомнила замглавы НБУ.

Она подчеркнула, что позиция регулятора не изменилась, и эти банки могут уйти с украинского рынка либо путем продажи инвестору, либо постепенно свернув деятельность.

В то же время ужесточать санкции в отношении этих структур в НБУ считают нецелесообразным, чтобы не парализовать работу клиентов этих банков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания "Сбербанка России") завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского "ВиЭс Банка" группе "ТАС", принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

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Теги: #российские банки в Украине#Сбербанк в Украине