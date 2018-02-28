Результаты диагностики банковской системы будут уже в апреле - НБУ

Регулярная диагностика внедрена с 2018 года и предполагает оценку качества активов банков.

Национальный банк Украины рассчитывает получить предварительные результаты ежегодной диагностики устойчивости банковской системы, предполагающей оценку качества активов финучреждений, до середины апреля. Читайте такжеНБУ предлагает продлить санкции в отношении "дочек" российских госбанков еще на год Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. "В марте - середине апреля мы будем иметь предварительные данные", - сказала Рожкова, комментируя возможную дату получения результатов регулярного обследования активов банков, внедренного в 2018 году.

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