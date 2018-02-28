Результаты диагностики банковской системы будут уже в апреле - НБУ

16:10, 28 февраля 2018
Финансы
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фото ZN.ua

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Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

"В марте - середине апреля мы будем иметь предварительные данные", - сказала Рожкова, комментируя возможную дату получения результатов регулярного обследования активов банков, внедренного в 2018 году.

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Теги: #банковская система#диагностика банков