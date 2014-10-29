Новая коалиция может упростить операции с валютой

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

Напомним, Национальный банк Украины оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9%, объясняя такое существенное обесценивание нацвалюты продолжением военного конфликта и разрушением промышленного потенциала государства, и ожидает укрепления курса гривни после стабилизации ситуации на востоке страны до 11,70 грн/долл.

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Для стабилизации валютного рынка регулятор установил ряд ограничений, включая повышение нормы обязательной продажи валютной выручки до 75%, ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и запрет расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины.

В то же время, НБУ заявляет о готовности снять ряд ограничений для бизнеса по покупке валюты при снижении спекулятивного спроса на валюту и получении одобрения от Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По результатм обработки Центральной избирательной комиссией 97,9% протоколов пятипроцентный барьер преодолевают партии «Народный фронт» - 22,17% голосов, «Блок Петра Порошенко» - 21,82%, «Объединение «Самопомич» - 11%, «Оппозиционный блок» - 9,36%, Радикальная партия - 7,44%, «Батькивщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенко» инициировал переговоры о создании коалиции, к которым пригласил «Народный фронт», «Самопомич» и «Батькивщину».