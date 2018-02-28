Налог на выведенный капитал станет "мощной прививкой" от коррупции - Порошенко

Глава государства сообщил, что законопроект о налоге на выведенный капитал уже готов к внесению в парламент.

Замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я предлагаю, чтобы налогом облагалась только та часть, которая выводится, часть прибыли для потребления, которая не направлена на расширение производства. Это будет сильнодействующая инъекция для экономического роста и мощная прививка от коррупции", - сказал он.

Президент отметил, что налог на прибыль - единственный налог, при начислении которого остается очень широкий простор для проверяющих налоговых органов.

"Не закон, а настроение и аппетит инспектора определяет, что можно отнести к себестоимости и что нет... Простота администрирования лишит контроллера возможности решать, что относить к себестоимости, какой должна быть структура расходов, технология производства", - отметил Порошенко.

Глава государства сообщил, что законопроект о налоге на выведенный капитал уже готов к внесению в парламент.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предполагается, что дивиденды будут облагаться налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.