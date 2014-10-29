Гривня на межбанке упала до 13,50 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 29 октября, к середине торгов продолжают удерживаться на уровне около 12,99/13,50 грн/долл., к которому гривня скатилась вчера к закрытию торгов после относительной стабилизации последних нескольких недель.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что количество сделок на валютном межбанке незначительное, а спрос на валюту традиционно превышает предложение.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне около 16,50/17,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне около 0,302/0,310 грн/рубль.

Читайте такжеЭмоциональное давление на валютный курс утихнет после выборов - банкирКак сообщал УНИАН, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке до вчерашнего дня удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.

Напомним, вчера, 28 октября, Нацбанк анонсировал проведение очередных интервенций на валютном рынке, в том числе 29 октября для подкрепления касс банков до 100 млн долл., 31 октября - для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл.