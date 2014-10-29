Суд ЕС будет рассматривать иски российских банков против санкций не менее 2 лет

Европейский суд общей юрисдикции зарегистрировал иски российских банков ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка против санкций Евросоюза, рассмотрение займет не менее двух лет, сообщил в среду представитель пресс-службы банка, передает Прайм.

"Зарегистрированы иски ВТБ, Газпромбанка и Сбербанка", - сказал он.

По его словам, рассмотрение исков обычно занимает в среднем 30 месяцев, но в случаях с жалобами на санкции ЕС процедура вынесения вердикта продлится порядка двух лет. "Все зависит от каждой конкретной ситуации, но не менее двух лет - в лучшем случае", - пояснил представитель суда.

12 сентября Евросоюз ввел санкции против ряда крупнейших российских финансовых институтов, среди которых ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк. Европейским инвесторам запрещается выдавать им новые кредиты на срок более 30 дней, а также покупать их акции и облигации из новых выпусков со сроком обращения более 30 дней.

Ранее иск в Европейский суд общей юрисдикции против европейских санкций подала другая российская компания - "Газпром нефть".

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Европейский суд общей юрисдикции - суд первой инстанции, основной задачей которого является разрешение споров, связанных с законодательными нормами ЕС, их совместимости с национальными законодательствами государств-членов и их выполнения европейскими компаниями и организациями. Решения этого базирующегося в Люксембурге судебного органа могут быть отменены трибуналом высшей инстанции - Европейским судом.

В прошлом европейские санкции уже успешно оспаривались в суде, в частности рядом иранских банков, которые доказали необоснованность введения против них ограничений со стороны Брюсселя.

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