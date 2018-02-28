Средняя зарплата в Украине выросла до 7711 гривень

Реальная заработная плата в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 28,4% и составила 7711 гривни.

Читайте такжеЗарплатные долги в Украине за год выросли на треть – до 2,4 миллиарда

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата сократилась на 12,1%.

Реальная заработная плата в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%, а по сравнению с декабрем 2017 года сократилась на 13,4%.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривни с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

По данным Госстата, в Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тысяч гривень до 10 тысяч гривень, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.