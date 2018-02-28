Прибыль платежеспособных банков Украины выросла в 5 раз

Доходы платежеспособных банков за январь составили 14,599 миллиарда гривень, расходы - 12,908 миллиарда гривень.

Чистая прибыль платежеспособных банков в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросла в 5 раз, до 1,69 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в информации на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь составили 14,599 миллиарда гривень, расходы - 12,908 миллиарда гривень.

Наибольшую долю в структуре доходов банков занимают процентные доходы, на которые приходится 77,4% всех доходов, наибольшую долю в структуре расходов занимают процентные расходы - 44,1%.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком в 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.