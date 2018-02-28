Валюта дешевеет: гривня продолжает укрепляться на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 1 марта: 100 USD – 2680,5516 гривни; 100 EUR – 3274,0257 гривни; 10 RUR - 4,7549 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2680,5516 (28 февраля – 2694,8185)

100 EUR – 3274,0257 (28 февраля – 3314,8962)

10 RUR – 4,7549 (28 февраля – 4,8406)

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Как сообщает УНИАН, 28 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,82 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 10 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,73/32,76 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8055 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 488 сделок на сумму 279 миллионов долларов.