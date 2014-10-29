Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" усилили падение российского рубля

Рубль обновил все минимумы, а ЦБР пять раз сдвинул валютный коридор в первые три часа биржевых торгов среды за счет физического и спекулятивного спроса на валюту в условиях ее дефицита из-за западных санкций и необходимости погашать внешние займы, а также на фоне по-прежнему низких цен на нефть, сообщает Reuters.

Валюта покупается с запасом как банками, так и корпорациями из-за общего текущего настроя рынка на дальнейшую девальвацию рубля.

В условиях нынешнего механизма интервенций и сдвигов коридора привлекательность спекуляций с "длинной" валютой пока перебивает все возможные положительные для рубля эффекты, такие как поступление валютной ликвидности со стартующих сегодня аукционов репо, ожидания "голубиных" итогов заседания ФРС и повышения ставок на пятничном совете директоров ЦБР.

Дмитрий Полевой из банка "ИНГ Евразия", кроме стандартного для последнего времени набора факторов давления на рубль, упоминает еще и геополитический: "Помимо растущих ожиданий перехода к плавающему курсу уже на пятничном заседании (Центробанка), дальнейшее ухудшение настроений могло произойти и на фоне усиливающихся разногласий относительно проведения и признания выборов в самопровозглашенных ДНР/ЛНР, запланированных на эти выходные". По его мнению, риски усиления геополитической напряженности вкупе с остальными факторами не оставляют сейчас рублю ни единого шанса.

Читайте такжеЕС не видит оснований менять санкции в отношении РоссииРубль к 13.15 мск подешевел до 42,78 к доллару США и до 54,47 - к евро, теряя 29 и 38 копеек соответственно. Ранее были достигнуты максимальные рублевые значения доллара и евро - 42,79 и 54,48 соответственно.

Бивалютная корзина к этому времени подорожала против рубля на 34 копейки до 48,04, отметившись на новом экстремуме 48,05.

По оценке участников рынка, Центробанк пять раз с начала дня повысил валютный коридор до текущих 39,05-48,05, продав для этого не менее $1,75 миллиарда с момента последнего сдвига во вторник.

ЦБ мог потратить уже более $25 миллиардов с начала октября в виде валютных интервенций, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.

Центробанк продает валюту в неограниченных объемах наверху плавающего коридора, сдвигая его на 5 копеек вверх через каждые проданные $350 миллионов.

Важным для рубля может оказаться пятничный совет директоров ЦБР.

На рынке формируется мнение о неизбежности повышения ключевых ставок, минимум на 50 базисных пунктов в условиях ускорения инфляции и девальвационных процессов на валютном рынке, однако участники рынка не ждут положительного эффекта от этого для рубля в текущих условиях дефицита валютной ликвидности при закрытом доступе к западным ресурсам и необходимости рассчитываться по внешним займам.

По оценке участников рынка, снизить напряжение с дефицитом валюты могло бы кардинальное расширение форм предоставления Центробанком валютной ликвидности, помимо нынешних интервенций, пока маловостребованных валютных свопов и запускаемого валютного репо.

"Учитывая пессимистичное настроение и негативную динамику валютного рынка, а также тот факт, что ЦБ РФ в рамках рыночных интервенций уже продал почти тот же объем валюты, что и в марте, вероятность ответных действий регулятора на сложившуюся ситуацию существенно возросла. Потенциальный ответ может сочетать в себе прямое ужесточение монетарной политики и изменение подхода к валютным интервенциям", - считают аналитики банка "ВТБ Капитал".

Сегодня российский регулятор проводит первый аукцион валютного репо, а следующий - уже завтра, причем из-за особенностей расчетов валюта банкам с первого аукциона ($1,5 миллиарда на 28 дней) поступит 31 октября, а со второго ($2,0 миллиарда на неделю) - только 5 ноября, после российских праздников.