В Минэкономики РФ отказались выделить "Роснефти" почти $50 млрд

Об этом сообщил в среду глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, пишет ТАСС.

"Мы будем работать с компанией. Заявка в нынешнем виде не соответствует требованиям, которые предъявляются к проектам, претендующим на финансирование из средств ФНБ, поскольку фактически она обращена к покрытию финансовых разрывов в целом компании, в целом к инвестиционной программе", - сказал Улюкаев.

По словам Улюкаева, нормативная база не предусматривает такого рода финансирования.

Читайте такжеПопросившая $50 млрд госпомощи "Роснефть" покупает сотрудникам iPhone 6

"Поэтому будем работать с компанией, чтобы она следовала требованиям (нормативной базы) и определилась с тем инвестиционным проектом, который она предполагает возможным к финансированию из ФНБ. Соответственно будет вестись работа по всем этапам, предусмотренным постановлением (о финансировании проектов из ФНБ)", -подчеркнул министр.

Он отказался говорить, какой объем средств может быть выделен компании из ФНБ. "Мы не финансируем компании, мы не финансируем инвестиционные проекты компаний, мы финансируем проекты отдельного инфраструктурного характера. И если компания представит нам такой проект, то мы его будем рассматривать, а пока такого проекта нет", - сказал Улюкаев.

Он также не стал говорить о том, на какой срок просит "Роснефть" предоставить средства ФНБ.

"Понятно, что она (заявка "Роснефти") не соответствует реальности", - заявил Улюкаев.

Ранее УНИАН сообщал. что "Роснефть" хочет растратить из фонда для всех россиян почти $50 млрд.