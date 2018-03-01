Уровень неравенства в Украине просто неприемлем - глава Представительства ЕС

По словам Мингарелли, Украина не может оставаться страной, где большинство населения пытается выжить на менее чем 200 долларов, а на улицах ездят сотни Porsche, Ferrari и Lamborghini.

Уровень неравенства в Украине просто неприемлем, поскольку в такой ситуации достичь устойчивого экономического роста невозможно. Читайте такжеГройсман признал: власти после Революции достоинства не смогли улучшить жизнь украинцев Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли на 14 ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве. "Многие из вас ультралибералы, я - нет. Я верю, что после определенного уровня социального неравенства невозможно достичь устойчивого роста. В этой стране уровень неравенства просто неприемлем. Вы не можете быть страной, где большинство населения пытается выжить на менее чем 200 долларов, когда у вас сотни Porsche, Ferrari и Lamborghini (элитные марки автомобилей - УНИАН) на улицах. Так не может продолжаться. Социальная сплоченность очень важна", - сказал Мингарелли.

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