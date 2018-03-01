В столичных обменниках продолжает дешеветь валюта

Продать доллары можно за 26,75 гривни, евро - за 32,80 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 1 марта составляет 26,80 гривни, евро - 33,00 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,75 гривни, евро - за 32,80 гривни за одну денежную единицу.

В среду, 28 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,90 гривни, евро - 33,20 гривни.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,82 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,73/32,76 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8055 гривни/доллар.