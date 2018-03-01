Дефицит внешней торговли Украины вырос в 6 раз

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос вдвое.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе 2018 года сведен с дефицитом на уровне 373 миллиона долларов, что в 6 раз выше дефицита за январь 2017 года на уровне 62 миллионов долларов.

Читайте такжеЭкономика Украины за год выросла на 2,2%

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос в 2,2 раза - до 547 миллионов долларов, профицит внешней торговли услугами сократился на 5,9% - до 174 миллионов долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.