Украина за год получила $1,9 миллиарда иностранных инвестиций - Госстат

Наибольший объем инвестиций в 506 миллионов долларов поступил из Кипра.

Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, в 2017 году наибольший объем инвестиций поступил из Кипра (506 миллионов долларов), России (395,9 миллиона долларов), Нидерландов (262,5 миллиона долларов), Великобритании (211,7 миллиона долларов), Германии (119,3 миллиона долларов).

Наибольший объем поступивших инвестиций, или 34,6%, направлен в финансовую и страховую деятельность, 28% - в промышленность, 9,5% - в оптовую и розничную торговлю, 6,3% - в операции с недвижимостью.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее Национальный банк оценил приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году в 2,307 миллиарда долларов, в том числе без учета операций конвертации банками долга в уставный капитал – в 1,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, по прошлогодним оценкам Госстата, иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины 4,406 миллиарда долларов США прямых инвестиций (акционерного капитала).

Национальный банк Украины оценил приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году в 3,4 миллиарда долларов, в том числе "живыми" деньгами - в 1,1 миллиарда долларов, так как львиная доля инвестиций представляла собой конвертацию иностранными банками своих кредитов перед материнскими структурами в капитал.