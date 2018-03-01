МВФ прогнозирует рост экономики Украины на 3-3,5%: "этого мало для улучшения жизни населения"

12:43, 01 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на конференции в Киеве. По словам Люнгмана, разрыв в отставании экономики Украины после кризиса 2014-2015 годов стал больше и его необходимо преодолевать.

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«Хорошо, что рост возвращается. В этом году рост экономики может составить 3-3,5%, но этого недостаточно, чтобы догнать и действительно улучшить стандарты жизни в Украине. И тут нужны инвестиции», - сказал представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов

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Теги: #экономика Украины#улучшение жизни населения