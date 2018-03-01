МВФ прогнозирует рост экономики Украины на 3-3,5%: "этого мало для улучшения жизни населения"
12:43, 01 марта 2018Финансы
414 0
Разрыв в отставании экономики Украины после кризиса 2014-2015 годов стал больше и его необходимо преодолевать.
Иллюстрация / REUTERS
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в текущем году на уровне 3-3,5%, но считает его недостаточным для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране.
Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на конференции в Киеве. По словам Люнгмана, разрыв в отставании экономики Украины после кризиса 2014-2015 годов стал больше и его необходимо преодолевать.
Читайте такжеУровень неравенства в Украине просто неприемлем - глава Представительства ЕС
«Хорошо, что рост возвращается. В этом году рост экономики может составить 3-3,5%, но этого недостаточно, чтобы догнать и действительно улучшить стандарты жизни в Украине. И тут нужны инвестиции», - сказал представитель МВФ.
Ранее сообщалось, что поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерного капитала нерезидентов) за 2017 год составили 1,871 миллиарда долларов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter