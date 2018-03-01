В ЕС назвали условие для новой программы помощи Украине на миллиард евро

В Еврокомиссии заявили, что новая программа макрофинансовой помощи может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества с МВФ.

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.

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Об этом заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова на 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

«Мы подошли к важному этапу - это позитивная оценка коллективного органа, членов Еврокомиссии... Мы говорим об 1 миллиарде евро, но оценка Еврокомиссии - это только первый шаг. У нас есть страны-члены, Европейский парламент, они тоже должны сказать «да», - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, выделение Украине следующего транша МВФ либо по крайней мере письмо от МВФ станет мотивацией для предоставления стране макрофинансовой помощи.

«Очень важно, что для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь либо письмо от МВФ, либо действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивирующим для нас», - отметила Матернова.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. Соответствующие меры так и не были предприняты, и Украина не смогла получить последний транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. В декабре прошлого года президент Петр Порошенко заявил о переговорах с ЕС о новой программе макрофинансовой помощи.

28 февраля источник УНИАН в Европейской комиссии сообщил, что состоялось только обсуждение предложений о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи, формального утверждения пока нет.