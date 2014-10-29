В Украине могут ввести акциз на розничную торговлю алкоголем, сигаретами и бензином

Новая парламентская коалиция, создаваемая по итогам прошедших 26 октября внеочередных выборов в Верховную Раду, намерена ввести акцизный налог на алкоголь, сигареты и топливо, реализуемые через розничную торговлю, на уровне не выше 5%, а также в течение двух лет установить единую ставку акцизного налога на сигареты.

Об этом идет речь в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией «Блок Петра Порошенко».

«Введение акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть алкогольных напитков, табачных изделий и топлива. Ставка налога будет устанавливаться местными органами власти в размере не более 5%», - говорится в документе.

Читайте такжеДешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - экспертыТакже коалиция рассчитывает поэтапно в течение двух лет установить единую ставку акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра.

Как сообщал УНИАН, правительство Яценюка несколько раз предлагало Верховной Раде уравнять ставки акцизного налога на сигареты с фильтром и без. Рада не проголосовала за это предложение. Тем не менее, акциз на сигареты с фильтром и без все-таки был повышен на 5%.