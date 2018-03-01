Кредиты для экономики снова подорожают: НБУ повысил учетную ставку до 17% годовых

Учетная ставка повышается четвертый раз подряд.

Национальный банк Украины принял решение со 2 марта 2018 года повысить учетную ставку на 1 п.п. – до 17% годовых, при этом ставка повышается четвертый раз подряд – после повышения до 16% в январе 2018 года, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

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Как отмечается в материалах НБУ, в январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом выражении, превысив траекторию прогноза регулятора.

По предварительным оценкам НБУ, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале за счет роста цен на продукты питания и услуги, повышения цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривни в предыдущие месяцы.

Регулятор отметил, что проведение более жесткой монетарной политики с октября прошлого года противодействовало росту инфляционного давления стимулировало рост процентных ставок по операциям банков, увеличивая привлекательность гривневых финансовых инструментов и способствовуя активному притоку иностранного капитала в государственные ценные бумаги в национальной валюте.

По информации НБУ, следующее заседание правления по вопросам монетарной политики состоится 12 апреля 2018 года, при этом решение по учетной ставке будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов по инфляции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 26 января повысил учетную ставку до 16% годовых, при этом ставка повышена третий раз подряд – после повышения до 14,5% в декабре и до 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.