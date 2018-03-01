Гройсман предложил бизнесу самому выбрать орган финрасследований

14:40, 01 марта 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Об этом глава правительства заявил на 14 ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве.

"Я прошу бизнес сделать аналитику документа. Если ваш вывод будет позитивным, то я его поддержу. Посмотрите наш вариант и выберите или предложите свой", - сказал премьер.

По мнению премьера, законопроект должен сделать невозможными контакты Генпрокуратуры, СБУ и Национальной полиции с бизнесом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с представителями бизнеса в октябре 2017 года поручил председателю парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект о Службе финансовых расследований. Он должен был быть принят до конца 2017 года, а запустить службу планировалось со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.

В то же время аналогичный законопроект Министерства финансов был принят правительством еще весной 2017 года, но не был одобрен Национальным советом реформ.

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Теги: #Служба финрасследований#служба финансовых расследований