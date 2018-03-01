Депутаты сегодня не будут голосовать за отставку Гонтаревой и назначение нового главы НБУ

Зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» отметил, что сегодня в парламенте не будут рассматривать никакие кадровые вопросы.

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявляет, что в Верховной Раде Украины сегодня не будут рассматривать вопрос об увольнении и назначении нового председателя Национального банка Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в кулуарах парламента.

«Мяч сегодня на половине поля парламента, пожалуйста, представление (об увольнении с должности председателя Национального банка Гонтаревой и назначении на его место Смолия - УНИАН) есть, поверьте мне, в любой момент мы готовы проголосовать, но наши коллеги пытаются сложить все в полную комбинацию, и пока голосовать не готовы», - сказал Гончаренко.

«Точно вам сообщаю, что сегодня мы не будем голосовать по Нацбанку Украины, и вообще, любые кадровые вопросы. К сожалению, потому что очень хотелось их проголосовать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно повестке дня сегодняшнего заседания парламента, народные депутаты должны рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и назначении на эту должность Якова Смолия.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности председателя регулятора с 11 мая 2017 года, после того как председатель НБУ Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До увольнения действующий председатель НБУ должен отчитаться перед Верховной Радой.

18 января Порошенко подал в парламент, как того требует Конституция, предложение освободить от должности председателя Национального банка Гонтареву и назначить на его место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В поддержку кандидатуры Смолия выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».