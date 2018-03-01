Платежный баланс Украины сведен с дефицитом $449 миллионов

15:52, 01 марта 2018
Финансы
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REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит счета текущих операций составил 61 миллион долларов против 131 миллиона долларов профицита годом ранее.

Дефицит финансового счета составил 388 миллионов долларов, что на 16,2% выше показателя за январь прошлого года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс сведен с профицитом третий год подряд.

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