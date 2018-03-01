Платежный баланс Украины сведен с дефицитом $449 миллионов

Текущий дефицит вдвое превышает показатель годом ранее.

Дефицит платежного баланса Украины за январь 2018 года составил 449 миллионов долларов, что в 2,2 раза выше дефицита за январь 2017 года на уровне 202 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит счета текущих операций составил 61 миллион долларов против 131 миллиона долларов профицита годом ранее.

Дефицит финансового счета составил 388 миллионов долларов, что на 16,2% выше показателя за январь прошлого года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс сведен с профицитом третий год подряд.