В России признались, что рост цен на продукты в 2014 году обгонит инфляцию

Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, пишет ТАСС.

"По данным Росстата, за 9 месяцев 2014 года потребительские цены в РФ в целом выросли на 6,3%, на продовольственные товары - на 7,8%, то есть это на 1,5% пункта выше, чем общая инфляция. До конца года, по оценке Минсельхоза, мы предполагаем, что этот рост может быть несколько выше, я думаю, 2-3 процентных пункта", - сказал он.

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При этом Федоров подчеркнул, что прогноз Минсельхоза может отличаться от прогноза Минэкономразвития. Как ранее сообщал ТАСС, согласно прогнозу Минэкономразвития, потребительские цены по итогам 2014 года вырастут на 7,5%.

За прошедшую неделю сыры стали дороже на 0,6%, куры, сосиски, сардельки, колбасы, консервы мясные, творог, молоко, масло сливочное, яйца, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,3-0,5%. Одновременно цены на сахар-песок и баранину снизились на 0,1%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,3%, в том числе помидоры и огурцы - на 13,8% и 7,1% соответственно, картофель - на 2,4%.

Также министр сельского хозяйства заявил, что проблема дефицита ряда продуктов, которая возникла после введения продэмбарго, будет снята в течение 2-3 недель.

Ранее УНИАН сообщал, что санкции Путина взвинтили цены на продукты в России.