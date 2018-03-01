Цены растут: Нацбанк в апреле пересмотрит прогноз по инфляции

Январский прогноз о снижении инфляции в 2018 году до 8,9% пока остается актуальным, отметили в НБУ.

Национальный банк Украины планирует в апреле пересмотр макроэкономических прогнозов, в том числе относительно показателя инфляции.

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«Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности, по инфляции», - говорится в материалах НБУ.

В то же время, январский прогноз о снижении инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возврате к целевому диапазону в середине 2019 года регулятор назвал актуальным.

Также актуальными в НБУ назвали инфляционные риски, включая высокую уязвимость экономики Украины в связи с задержкой очередного транша кредита Международного валютного фонда, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов и существенные темпы роста потребительского спроса.

По словам исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, Национальный банк Украины может продолжить повышение учетной ставки в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков.

«В случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки», - сказал он.

При этом Смолий подчеркнул, что регулятор решил повысить учетную ставку четвертый раз подряд ввиду отсутствия существенных признаков ослабления инфляционных рисков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк со 2 марта повышает учетную ставку до 17% годовых, при этом ставка повышается четвертый раз подряд – после повышения до 16% в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.