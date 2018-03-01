СНБО уже сегодня может продлить санкции против российских банков

Этот вопрос вынесен в повестку дня заседания СНБО по предложению Национального банка.

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует сегодня рассмотреть вопрос о продлении санкций против российских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на заседании СНБО.

«Сегодня по предложению Национального банка я внес в повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины предлагает продлить введенные санкции в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков еще на год.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.

Регулятор ожидал, что указанные банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.

В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания «Сбербанка России») завершила сделку по продаже контрольного пакета акций (99,9230%) украинского «ВиЭс Банка» группе «ТАС», принадлежащей бизнесмену Сергею Тигипко. Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.