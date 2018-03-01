«Решение ГФС будет справедливым»: Продан пообещал разобраться с многомиллиардным штрафом Коболеву

18:01, 01 марта 2018
Финансы
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Главу &quot;Нафтогаза&quot; оштрафовали на 8,3 миллиарда гривень / фото УНИАН

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Об этом Продан написал на своей странице в сети Facebook

"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности и есть ли основания для такого решения. Андрей Коболев, не переживай! Решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража", - написал Продан.

Как сообщал УНИАН, глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что Государственная фискальная служба Украины выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме.

По его словам, реальная причина этих штрафов – отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию «Газпромом» газ.

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Теги: #Коболев#ГФС#штраф Коболеву