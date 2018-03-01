В Нацбанке объяснили, зачем Украине нужны деньги МВФ

В НБУ отметили, что продолжение сотрудничества с МВФ необходимо для наращивания международных резервов Украины.

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и дальнейшее получение кредитных траншей Фонда необходимо для наращивания международных резервов Украины.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на брифинге в НБУ.

«Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение траншей необходимо для наращивания международных резервов», - сказал он, отвечая на вопрос о потребностях Украины в финансировании Фонда в связи с победой украинского «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом» и успешным выходом Украины на внешние рынки капитала осенью прошлого года.

В НБУ подчеркнули, что потребность в финансировании от Фонда нельзя анализировать сугубо «математически», так как наличие программы с МВФ является стимулом для проведения важных реформ в стране и мощным психологическим фактором для частных инвесторов.

Кроме того, как отметили в НБУ, сотрудничество с МВФ необходимо для продолжения сотрудничества с другими международными партнерами, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Еврокомиссию. «Мы не можем сейчас сказать, как «Нафтогаз» распорядится средствами, которые он еще не получил, а только выиграл в суде», - добавил Смолий.

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Также в НБУ сообщили, что сохраняют свой прогноз о получении в этом году 2 млрд долл. по программе с МВФ. «Мы оптимистически смотрим на переговорный процесс, тем более что последняя техническая миссия, побывавшая в Киеве две недели назад, подчеркнула положительные сдвиги в этом процессе. И сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении закон об антикоррупционном суде, что было одним из требований получения очередного транша», – сказал Смолий.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.